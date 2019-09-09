Закон об отсрочке Brexit вступил в силу после одобрения Елизаветой II
Принятый парламентом закон об отсрочке Brexit вступил в силу после того, как его одобрила королева Елизавета II. Как отмечает телеканал Sky News, предполагается, что документ не допустит жесткого Brexit, который может негативным образом отразиться на британской экономике. Благодаря одобренным мерам правительство премьер-министра страны Бориса Джонсона сможет попросить об отсрочке Brexit до 31 января 2020 года. Это произойдёт в том случае, если к 19 октября 2019-го Великобритания и Бельгия не достигнут соглашения об условиях будущего сотрудничества.
Ранее Борис Джонсон заявлял, что королевство покинет Евросоюз 31 октября со сделкой или без нее, утверждая, что на пути к Brexit действительно есть много сложностей. Однако они не такие серьезные, как полагают многие.
Референдум по выходу Великобритании из Евросоюза прошел в июне 2016 года. Большинство подданных королевства поддержали его.
Ранее НСН писала, что младший брат Бориса Джонсона Джо объявил о своей отставке, назвав в качестве причины разногласия вокруг выхода Британии из Евросоюза. Об этом он сообщил в своем микроблоге в Twitter.
По его словам, последние несколько недель он «разрывался между семейной лояльностью и национальными интересами». Джонсон-младший заявил, что это неразрешимое напряжение и пришло время другим «взять на себя мои роли депутата и министра».
В правительстве Джо Джонсон с июля текущего года занимал пост младшего министра в министерствах образования и по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии, с 2010 был депутатом палаты общины от округа Орпингтон.
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