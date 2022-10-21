Премьер-министр Италии Джорджа Мелони объявила состав своего кабинета

Первая женщина на посту премьер-министра Италии Джорджа Мелони объявила имена всех министров своего кабинета, сообщает РИА Новости.

Большинство портфелей, как и ожидалось, досталось представителям ее партии «Братья Италии». Несколько мест в правительстве получили также представители партий «Лига» и «Вперед, Италия», которые вместе с «Братьями» на выборах входили в правоцентристскую коалицию.

Песков оценил победу правоцентристов на выборах в Италии

Лидер «Лиги» Маттео Сальвини и вице-президент движения «Вперед, Италия», бывший председатель Европарламента Антонио Таяни получили должности вице-премьеров. Кроме того, Сальвини достался портфель министра инфраструктуры и транспорта, а Таяни пост министра иностранных дел.

Итальянский МВД возглавит, префект Рима Маттео Пьянтедози.

Министерство экономики и финансов - Джанкарло Джорджетти, ранее возглавлявший министерство экономического развития, а главой оборонного ведомства станет один из основателей «Братьев Италии» Гвидо Крозетто.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова взаимодействовать с новым правительством Италии, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: youtube.com / Fratelli d'Italia
ТЕГИ:Премьер-министрМинистрыПравительствоИталия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры