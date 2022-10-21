Премьер-министр Италии Джорджа Мелони объявила состав своего кабинета
Первая женщина на посту премьер-министра Италии Джорджа Мелони объявила имена всех министров своего кабинета, сообщает РИА Новости.
Большинство портфелей, как и ожидалось, досталось представителям ее партии «Братья Италии». Несколько мест в правительстве получили также представители партий «Лига» и «Вперед, Италия», которые вместе с «Братьями» на выборах входили в правоцентристскую коалицию.
Лидер «Лиги» Маттео Сальвини и вице-президент движения «Вперед, Италия», бывший председатель Европарламента Антонио Таяни получили должности вице-премьеров. Кроме того, Сальвини достался портфель министра инфраструктуры и транспорта, а Таяни пост министра иностранных дел.
Итальянский МВД возглавит, префект Рима Маттео Пьянтедози.
Министерство экономики и финансов - Джанкарло Джорджетти, ранее возглавлявший министерство экономического развития, а главой оборонного ведомства станет один из основателей «Братьев Италии» Гвидо Крозетто.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова взаимодействовать с новым правительством Италии, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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