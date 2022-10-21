Премьер-министр Италии Джорджа Мелони объявила состав своего кабинета

Лидер «Лиги» Маттео Сальвини и вице-президент движения «Вперед, Италия», бывший председатель Европарламента Антонио Таяни получили должности вице-премьеров. Кроме того, Сальвини достался портфель министра инфраструктуры и транспорта, а Таяни пост министра иностранных дел.

Итальянский МВД возглавит, префект Рима Маттео Пьянтедози.

Министерство экономики и финансов - Джанкарло Джорджетти, ранее возглавлявший министерство экономического развития, а главой оборонного ведомства станет один из основателей «Братьев Италии» Гвидо Крозетто.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова взаимодействовать с новым правительством Италии, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

