Рахмон попросил Путина не относиться к Центральной Азии как к бывшему СССР

Рахмон отметил, что Таджикистан всегда уважал интересы своего главного стратегического партнера — России.

«Мы хотим, чтобы нас уважали [...]. Владимир Владимирович, просьба к вам, чтобы не было политики к странам Центральной Азии как к бывшему Советскому Союзу», — подчеркнул глава Таджикистана.

Кроме того, Рахмон указал, что был свидетелем развала СССР, когда «не было внимания малым республикам, малым народам», их традиции не учитывали и не оказывали поддержку развитию.

