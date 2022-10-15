Рахмон попросил Путина не относиться к Центральной Азии как к бывшему СССР

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на саммите Совета глав государств СНГ обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с призывом не относиться к странам Центральной Азии как к бывшему СССР. Об этом пишет informburo.kz.

Путин обсудил с Рахмоном сотрудничество России и Таджикистана

Рахмон отметил, что Таджикистан всегда уважал интересы своего главного стратегического партнера — России.

«Мы хотим, чтобы нас уважали [...]. Владимир Владимирович, просьба к вам, чтобы не было политики к странам Центральной Азии как к бывшему Советскому Союзу», — подчеркнул глава Таджикистана.

Кроме того, Рахмон указал, что был свидетелем развала СССР, когда «не было внимания малым республикам, малым народам», их традиции не учитывали и не оказывали поддержку развитию.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:СНГВладимир ПутинТаджикистан
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