Рахмон попросил Путина не относиться к Центральной Азии как к бывшему СССР
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на саммите Совета глав государств СНГ обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с призывом не относиться к странам Центральной Азии как к бывшему СССР. Об этом пишет informburo.kz.
Рахмон отметил, что Таджикистан всегда уважал интересы своего главного стратегического партнера — России.
«Мы хотим, чтобы нас уважали [...]. Владимир Владимирович, просьба к вам, чтобы не было политики к странам Центральной Азии как к бывшему Советскому Союзу», — подчеркнул глава Таджикистана.
Кроме того, Рахмон указал, что был свидетелем развала СССР, когда «не было внимания малым республикам, малым народам», их традиции не учитывали и не оказывали поддержку развитию.
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