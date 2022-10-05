Путин обсудил с Рахмоном сотрудничество России и Таджикистана
Президент России Владимир Путин провел телефонную беседу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном по случаю его 70-летия, российский лидер подтвердил настрой на дальнейшее укрепление отношений двух государств. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«В ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона с 70-летием. Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление российско-таджикистанских отношений, — отмечается в сообщении.
Ранее Путин направил коллеге поздравительную телеграмму, в которой назвал Рахмона настоящим другом России и отметил его вклад в «упрочение отношений стратегического партнерства и союзничества» РФ и Таджикистана и «наращивание взаимовыгодных связей в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС».
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