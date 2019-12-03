Ради выборов. Трамп пойдет на все, сдерживая падение добычи нефти в США

«Нужно понимать, что в США сейчас приближаются президентские выборы и учитывать, что нынешний президент шел, как президент углеводородный, нефтяной, газовый – промышленник, который будет все это поддерживать и развивать. Ему, по сути, сейчас можно предъявить своему избирателю резкий рост добычи нефти, который состоялся при нем с 2016 года. Поэтому ему нужно будет всеми силами стараться не допустить падения этих показателей, так как они являются красноречивым предвыборным доказательством исполненных обещаний. В 2016 году его избрали – в 2016 году все поперло… С углем только так хорошо не получается, но все сразу не охватить - на второй срок изберут, он еще и уголь поднимет», - считает Фролов.

Однако, по словам эксперта, падение добычи углеводородов в Америке благоприятно скажется на мировой нефтегазовой отрасли – позволит повысить цены.

«Но если говорить в принципе о снижении добычи в Соединенных Штатах, то оно было бы позитивным событием для мировой нефтегазовой отрасли. Потому что во многом сейчас именно темпы роста производства нефти США негативно сказываются на возможности доведения цен на нефть до оптимальных показателей в 70-85 долларов за баррель», - пояснил он.

Также Александр Фролов отметил, что тенденция по росту спроса на 1-1,5 млн баррелей в год и сдерживание добычи ОПЕК+, даже без замедления добычи в США, позволит ценам пойти вверх и произвести их выравнивание.

«Даже если добыча в Штатах не будет падать, то рост спроса предопределит некий легкий дефицит, который быстро будет компенсирован изменившимися условиями ОПЕК+ и позволит более гармонично развивать нефтяную отрасль. То, что мы видим сейчас, если это не кризис, то крайне нездоровая ситуация в мировой отрасли во многом вызванная США», - заключил эксперт.

В свою очередь Bloomberg отмечает, что на сегодняшний момент добыча нефти в США растет. Так в сентябре добыча достигла 15,5 млн барр./сутки, что на 1,3 млн барр./сутки больше, чем в 2018 году.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе инвестиционного форума «Россия зовет» заявил, что страна не намерена использовать технологии добычи сланцевой нефти и газа, так как они наносят вред экологии. При этом глава государства назвал подобный способ извлечения ресурсов «варварским» и добавил, что в результате такой добычи у граждан «из крана идет не вода, а черная жижа».

Тем не менее технологии по добыче труднодоступной нефти в России уже существуют, заявил в беседе с НСН аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В частности, он пояснил, что еще в 2014 году стало понятно, что нужно развивать какие-то новые проекты, потому что по советским методам добыча снижается. Тогда же начались работы по развитию шельфового проекта в Арктике и по добыче трудноизвлекаемой нефти на западе Сибири.



