Рада ограничила неприкосновенность депутатов
Верховная рада Украины одобрила законопроект об ограничении депутатских полномочий. Документ поддержал 291 парламентарий.
Закон предусматривает, что генпрокурор будет согласовывать ходатайства о задержании, аресте или помещении под домашний арест депутатов, а также проведение у них обыска или установку прослушки.
Ходатайства будет рассматривать специальный следственный судья, а в уголовных делах, относящихся к подсудности Высшего антикоррупционного суда - судья данного органа.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, отменяющий депутатскую неприкосновенность с 2020 года, отмечает RT.
Кроме того, неприкосновенности в новом году может лишиться и экс-президент Украины Петр Порошенко. Об этом заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, сообщает РИА ФАН.
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