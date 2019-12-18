Рада ограничила неприкосновенность депутатов

Закон предусматривает, что генпрокурор будет согласовывать ходатайства о задержании, аресте или помещении под домашний арест депутатов, а также проведение у них обыска или установку прослушки.

Ходатайства будет рассматривать специальный следственный судья, а в уголовных делах, относящихся к подсудности Высшего антикоррупционного суда - судья данного органа.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, отменяющий депутатскую неприкосновенность с 2020 года, отмечает RT.

Кроме того, неприкосновенности в новом году может лишиться и экс-президент Украины Петр Порошенко. Об этом заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, сообщает РИА ФАН.

