Экс-депутат Верховной рады рассказал, зачем понадобилось отменять неприкосновенность депутатов
Экс-депутат Верховной рады Украины в эфире НСН объяснил, кому выгодны поправки в украинскую конституцию.
Верховная рада Украины исключила из конституции страны положение о юридической неприкосновенности народных депутатов. Закон вступит в силу с 1 января 2020 года, и после этого для привлечения парламентариев к уголовной ответственности правоохранительным органам не потребуется согласие Верховной рады. За конституционный закон проголосовали 373 народных депутата из 404.
Экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров в эфире НСН объяснил, кому выгодны поправки в украинскую конституцию.
«Снятие депутатской неприкосновенности обсуждалось последние 20 лет. То, что это произошло, это результат авантюризма и популизма самих народных депутатов разных созывов, которые поднимали и лоббировали снятие депутатской неприкосновенности. Однако в результате парламентских выборов этого года в Раде сложилось монобольшинство. И снять депутатскую неприкосновенность не составляло никакого труда. Снятие депутатской неприкосновенности больше связано с желанием Зеленского и его команды удержать в своей фракции депутатов, которых они провели в парламент. Это инструмент давления, прежде всего, на свою фракцию, а не на оппозицию», - пояснил он.
По словам собеседника НСН, население это воспримет позитивно.
«Во многом благодаря риторике самих депутатов, которые ее разрекламировали. Слава богу, что эта тема закрыта, и на будущих выборах ее уже никто не будет эксплуатировать для своих политических дивидендов. Основные дивиденды получит Зеленский и его фракция», - добавил Килинкаров.
Отметим, что обжаловать отмену депутатской неприкосновенности в Конституционном суде пообещала фракция «Оппозиционная платформа - За жизнь», не голосовавшая за поправки.
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