Экс-депутат Верховной рады рассказал, зачем понадобилось отменять неприкосновенность депутатов

«Снятие депутатской неприкосновенности обсуждалось последние 20 лет. То, что это произошло, это результат авантюризма и популизма самих народных депутатов разных созывов, которые поднимали и лоббировали снятие депутатской неприкосновенности. Однако в результате парламентских выборов этого года в Раде сложилось монобольшинство. И снять депутатскую неприкосновенность не составляло никакого труда. Снятие депутатской неприкосновенности больше связано с желанием Зеленского и его команды удержать в своей фракции депутатов, которых они провели в парламент. Это инструмент давления, прежде всего, на свою фракцию, а не на оппозицию», - пояснил он.

По словам собеседника НСН, население это воспримет позитивно.

«Во многом благодаря риторике самих депутатов, которые ее разрекламировали. Слава богу, что эта тема закрыта, и на будущих выборах ее уже никто не будет эксплуатировать для своих политических дивидендов. Основные дивиденды получит Зеленский и его фракция», - добавил Килинкаров.

Отметим, что обжаловать отмену депутатской неприкосновенности в Конституционном суде пообещала фракция «Оппозиционная платформа - За жизнь», не голосовавшая за поправки.

