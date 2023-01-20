Разведчик Любимов назвал заявление о наступлении России пиаром ЦРУ
К прогнозам ЦРУ надо относиться скептически, потому что они работают исключительно на публику, сказал НСН разведчик Михаил Любимов.
Полковник внешней разведки в отставке, кандидат исторических наук Михаил Любимов заявил в беседе с НСН, что наступление России на Украине произойдет, чтобы это спрогнозировать не надо быть агентом ЦРУ.
Директор ЦРУ Уильям Бернс проинформировал президента Украины Владимира Зеленского о вероятных военных планах России на весну, сообщила Washington Post. Любимов считает, что американская разведка больше занимается пиаром и работой на публику.
«ЦРУ работает на публику, в отличии от наших спецслужб. Возьмите любой прогноз, даже знаменитый о перестройке в СССР. Они прогнозировали и преподносили всю перестройку как дезинформационное мероприятие компартии, но до прихода Ельцина. Тут они почувствовали, что могут внести раскол и вести политику разрушения. Не знаю ни одного сильного американского прогноза. Надо скептически к ним относиться. Сейчас кто только не пишет о нашем наступлении. Конечно, наступление будет, для этого не надо быть разведчиком. Обыкновенный пиар!», - сказал Любимов.
Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков объяснил в интервью НСН, в чем проблемы возможного наступления России с территории Белоруссии в рамках спецоперации.
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