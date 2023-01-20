Разведчик Любимов назвал заявление о наступлении России пиаром ЦРУ

Директор ЦРУ Уильям Бернс проинформировал президента Украины Владимира Зеленского о вероятных военных планах России на весну, сообщила Washington Post. Любимов считает, что американская разведка больше занимается пиаром и работой на публику.

«ЦРУ работает на публику, в отличии от наших спецслужб. Возьмите любой прогноз, даже знаменитый о перестройке в СССР. Они прогнозировали и преподносили всю перестройку как дезинформационное мероприятие компартии, но до прихода Ельцина. Тут они почувствовали, что могут внести раскол и вести политику разрушения. Не знаю ни одного сильного американского прогноза. Надо скептически к ним относиться. Сейчас кто только не пишет о нашем наступлении. Конечно, наступление будет, для этого не надо быть разведчиком. Обыкновенный пиар!», - сказал Любимов.

Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков объяснил в интервью НСН, в чем проблемы возможного наступления России с территории Белоруссии в рамках спецоперации.

