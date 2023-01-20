СМИ: директор ЦРУ тайно посетил Киев, предупредив о «планах» России

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс на минувшей неделе тайно посетил Киев, сообщает Washington Post со ссылкой на источники в администрации США.

Офицер ЦРУ заявил, что США осознали обман Киева с поставками оружия

Это было необходимо с тем, чтобы рассказать главе государства Владимиру Зеленскому о «планах» Москвы.

«Бернс тайно посетил столицу Украины в конце прошлой недели, чтобы проинформировать Владимира Зеленского о своих предположениях относительно военных планов России в ближайшие недели и месяцы», — говорится в статье.

Собеседники газеты заявили, что Зеленский и его высокопоставленные сотрудники разведки обсуждали вопрос, как долго Украина может рассчитывать на продолжение помощи США и Запада после того, как республиканцы получили большинство в Палате представителей Конгресса США.

Отмечается, что президент Украины ушел вместе с помощниками со встречи с впечатлением, что поддержка Киева со стороны администрации Байдена остается сильной, а ее чрезвычайное финансирование продлится как минимум до июля или августа.

Как сообщалось ранее, Бернс перед началом российской спецоперации отправился в Киев, чтобы предупредить главу Украины Владимира Зеленского об угрозе покушений, написал американский журналист и публицист Крис Уиппл в своей книге «Сражение его жизни: в стенах байденовского Белого дома», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: facebook.com/Central.Intelligence.Agency
ТЕГИ:СпецоперацияВладимир ЗеленскийУкраинаЦРУ
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