СМИ: директор ЦРУ тайно посетил Киев, предупредив о «планах» России

Это было необходимо с тем, чтобы рассказать главе государства Владимиру Зеленскому о «планах» Москвы.

«Бернс тайно посетил столицу Украины в конце прошлой недели, чтобы проинформировать Владимира Зеленского о своих предположениях относительно военных планов России в ближайшие недели и месяцы», — говорится в статье.

Собеседники газеты заявили, что Зеленский и его высокопоставленные сотрудники разведки обсуждали вопрос, как долго Украина может рассчитывать на продолжение помощи США и Запада после того, как республиканцы получили большинство в Палате представителей Конгресса США.

Отмечается, что президент Украины ушел вместе с помощниками со встречи с впечатлением, что поддержка Киева со стороны администрации Байдена остается сильной, а ее чрезвычайное финансирование продлится как минимум до июля или августа.

Как сообщалось ранее, Бернс перед началом российской спецоперации отправился в Киев, чтобы предупредить главу Украины Владимира Зеленского об угрозе покушений, написал американский журналист и публицист Крис Уиппл в своей книге «Сражение его жизни: в стенах байденовского Белого дома», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

