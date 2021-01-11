Рабочая группа по Карабаху до 1 марта подготовит инфраструктурный план развития
Рабочая группа по Нагорному Карабаху до 1 марта представит лидерам Азербайджана, Армении и России график реализации мероприятий по развитию транспорта в регионе. Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам трехсторонних переговоров в Москве Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и Владимира Путина.
Трехсторонняя рабочая группа по Нагорному Карабаху соберётся впервые до конца января. На заседании будет определён перечень основных направлений работы. В качестве приоритетов в заявлении обозначено железнодорожное и автомобильное сообщение.
В течение февраля рабочие группы представят список конкретных проектов с обоснованием затрат и мероприятий, необходимых для их реализации. Перечень будет утвержден Баку, Ереваном и Москвой на высшем уровне.
Президент РФ Владимир Путин считает, что урегулирование на Южном Кавказе сделает отношения России и Азербайджана еще более тесными. По его словам, подписание совместного заявления даёт направление к урегулированию ситуации на длительную перспективу.
В то же время, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что, по мнению Еревана, конфликт в Нагорном Карабахе еще не урегулирован, поскольку режим прекращения огня временами нарушается, а статус региона не определен официально, отмечает Ura.ru.
Кроме того, по словам Пашиняна, нужно оперативно решить проблему с военнопленными.
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