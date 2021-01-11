Рабочая группа по Карабаху до 1 марта подготовит инфраструктурный план развития

Рабочая группа по Нагорному Карабаху до 1 марта представит лидерам Азербайджана, Армении и России график реализации мероприятий по развитию транспорта в регионе. Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам трехсторонних переговоров в Москве Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и Владимира Путина.

Трехсторонняя рабочая группа по Нагорному Карабаху соберётся впервые до конца января. На заседании будет определён перечень основных направлений работы. В качестве приоритетов в заявлении обозначено железнодорожное и автомобильное сообщение.

В течение февраля рабочие группы представят список конкретных проектов с обоснованием затрат и мероприятий, необходимых для их реализации. Перечень будет утвержден Баку, Ереваном и Москвой на высшем уровне.