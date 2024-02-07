В Молдавии запретили голосовать на выборах президента РФ в Приднестровье
Власти Молдавии разрешили открыть избирательный участок на выборах президента РФ только в Кишинёве, сообщает ТАСС.
В российском диппредставительстве уточнили, что проголосовать проживающие в республике россияне смогут только на территории посольства РФ.
«МИД Молдовы уведомил нас... о неприемлемости открытия избирательных участков в Приднестровье», - добавили в посольстве РФ.
Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ объявила о создании 276 избирательных участков за пределами России на предстоящих президентских выборах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru