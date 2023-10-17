Путин прибыл в Китай для участия в форуме «Один пояс - один путь»
Президент России Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина прибыл в Китай, передает ТАСС.
Глава государства пробудет в Пекине 17-18 октября и примет участие в III Международном форуме «Один пояс - один путь», отмечает телеканал «360». Во вторник Путин проведет ряд двусторонних встреч с коллегами, которые так же участвуют в мероприятии: президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом, премьер-министром Таиланда Сеттхой Тхависином, лидером Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом и президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом. Кроме того, российский президент будет присутствовать на церемонии официальной встречи глав делегаций - участников форума с Си Цзиньпином и его супругой Пэн Лиюань, пишет Ura.ru.
Основные мероприятия съезда «Один пояс - один путь» состоятся 18 октября в Доме народных собраний, Путин примет поучаствует в церемонии его открытия. На среду также запланированы российско-китайские переговоры и встреча Путина с главой переходного правительства Пакистана, премьер-министром Анваар-уль-Хаком Какаром.
В завершение своего визита в КНР российский президент встретится с журналистами из РФ и подведет итоги поездки.
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