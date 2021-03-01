Пётр Толстой: У России осталось крайне мало почвы для сотрудничества с Советом Европы
У России осталось крайне мало почвы для сотрудничества с Советом Европы. С таким заявлением выступил глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и вице-спикер Госдумы Пётр Толстой. Он также подчеркнул, что никакие объединительные темы на этой площадке не поддерживаются. Об этом Толстой заявил во время круглого стола на тему: «25 лет членства России в Совете Европы: сотрудничество или конфронтация». Мероприятие прошло 1 марта в Совете Федерации.
«Никто не хочет обсуждать с Россией социальные проблемы, здравоохранение или вопрос искусственного интеллекта. От нас только требуют. Я не вижу объединительной повестки перспективе ближайших 10 лет. И это связано не только с тем, что большинство стран Совета Европы – члены НАТО, а с тем, что мы сами не до конца осознаём интересы нашей страны во внешней политике», – отметил Толстой.
А ранее он заявил, что Россия должна пересмотреть свою роль в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и быть готовой покинуть организацию, если трехсторонний механизм реагирования на нарушение устава в отношении РФ будет запущен.
Толстой подчеркнул, что Россия не имеет союзников в ПАСЕ, поскольку сама до конца не определила свои цели и интересы в связи с нахождением в этой организации, пишет ТАСС.
Между тем, спикер Госдумы Вячеслав Володин обсудит с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендриком Дамсом санкции в отношении России. Встреча запланирована на 15 марта. Володин считает, что парламентские структуры Европы принимают директивные решения, чем вредят самим себе, и даже если потери от введения ограничений против РФ будут скомпенсированы, не будет «ничего хорошего».
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