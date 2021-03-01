Пётр Толстой: У России осталось крайне мало почвы для сотрудничества с Советом Европы

У России осталось крайне мало почвы для сотрудничества с Советом Европы. С таким заявлением выступил глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и вице-спикер Госдумы Пётр Толстой. Он также подчеркнул, что никакие объединительные темы на этой площадке не поддерживаются. Об этом Толстой заявил во время круглого стола на тему: «25 лет членства России в Совете Европы: сотрудничество или конфронтация». Мероприятие прошло 1 марта в Совете Федерации.

«Никто не хочет обсуждать с Россией социальные проблемы, здравоохранение или вопрос искусственного интеллекта. От нас только требуют. Я не вижу объединительной повестки перспективе ближайших 10 лет. И это связано не только с тем, что большинство стран Совета Европы – члены НАТО, а с тем, что мы сами не до конца осознаём интересы нашей страны во внешней политике», – отметил Толстой.