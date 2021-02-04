Пятьдесят уголовных дел возбудили после митингов в поддержку Навального
Число уголовных дел, возбужденных после митингов в поддержку оппозиционера Алексея Навального, выросло до 50. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на данные правозащитной группы «Агора».
Отмечается, что большинство дел возбуждено по статьям о применении насилия к представителю власти (318 УК РФ), вандализме (214 УК РФ), неоднократном нарушении правил проведения митинга (212.1 УК РФ). Фигурантами дел стали более 50 человек, дела возбуждены в 20 городах РФ.
В России в конце января и в начале февраля прошли несколько несанкционированных митингов, связанных с арестом российского оппозиционера Алексея Навального и последующим решением суда отменить ему условный приговор, заменив реальным сроком в колонии.
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