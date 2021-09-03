ПВО в Сирии отразили воздушную атаку Израиля

Сирийские ПВО уничтожили 21 из 24 ракет, которые ВВС Израиля направили в сторону территории САР. Об этом рассказал замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить.

По данным военных, инцидент произошел около 1:30 3 сентября. Кулить рассказал, что в атаке участвовали четыре тактических истребителя ВВС Израиля F-15. 24 ракеты были запущены из воздушного пространства Ливана.

Атаки отразили комплексы противовоздушной обороны "Бук-Мы2Э" и "Панцирь-С1", произведенные и разработанные в России. Агентство САНА передает, что правительство САР просит Совет Безопасности ООН призвать Израиль прекратить атаковать сирийскую территорию.

Израиль регулярно наносит ракетные удары по Сирии. РИА Новости со ссылкой на источник в службах безопасности передает, что в только прошлом месяце в результате подобной атаки погибли четыре человека.

