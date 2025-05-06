ПВО сбило два беспилотника, летевших на Москву

Силы ПВО отразили атаку двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые летели в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что на месте падения обломков сейчас работают специалисты экстренных служб.

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Ранее Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев сообщал, что в Подмосковье в Щёлково и Лосино-Петровском работает ПВО. Местные жители сообщали о взрывах и перебоях в работе связи.

Сегодня с 9:30 до 13:10 российские средства ПВО также уничтожили 25 украинских беспилотников, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:БеспилотникиСобянин

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