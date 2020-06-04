Востоковед: Санкций из-за поставок «МиГ-29» в Сирию не будет

Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии заявил НСН, что Запад уже смирился с поставками российских вооружений в Сирию.

Сирийская армия получила вторую партию усовершенствованных истребителей «МиГ-29» из России. Как сообщили в посольстве нашей страны в Сирии, национальная армия «уже начинает выполнять миссии на этих самолетах». При этом точное количество переданных самолетов в дипмиссии не указали.

Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров в беседе с НСН отметил, что Запад уже не так остро реагирует на поставки российского вооружения в Сирию, а потому вряд ли будет вводить очередной пакет санкций.

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«"МиГ-29" гораздо более современный истребитель, на вооружении сирийской армии до сих пор "МиГ-21" стоит. И, конечно, перевооружение армии – это большая ей помощь. Что касается санкций со стороны Запада, то не думаю, что они последуют. К таким поставкам уже привыкли», - высказал свое мнение эксперт.

30 мая о поставке со ссылкой на военные источники сообщило агентство SANA. По его информации, церемония передачи истребителей прошла на базе Хмеймим, позже они были направлены на различные аэродромы. С 1 июня сирийские пилоты планировали приступить к выполнению миссий в воздушном пространстве страны на этих истребителях.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СанкцииИстребителиСирия
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