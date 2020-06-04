Востоковед: Санкций из-за поставок «МиГ-29» в Сирию не будет

Сирийская армия получила вторую партию усовершенствованных истребителей «МиГ-29» из России. Как сообщили в посольстве нашей страны в Сирии, национальная армия «уже начинает выполнять миссии на этих самолетах». При этом точное количество переданных самолетов в дипмиссии не указали.

Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров в беседе с НСН отметил, что Запад уже не так остро реагирует на поставки российского вооружения в Сирию, а потому вряд ли будет вводить очередной пакет санкций.