Путину предложили прекратить действие договоров Совета Европы в отношении России

Правительство РФ одобрило и представило российскому лидеру Владимиру Путину предложение о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Медведев заявил, что Россия «по недомыслию» вступила в Совет Европы

Отмечается, что предложение представлено главе государства для внесения в Госдуму.

Ранее, в марте, Россия вышла из Совета Европы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:РоссияСовет ЕвропыВладимир Путин
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