Путину предложили прекратить действие договоров Совета Европы в отношении России
30 декабря 202218:00
Правительство РФ одобрило и представило российскому лидеру Владимиру Путину предложение о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что предложение представлено главе государства для внесения в Госдуму.
Ранее, в марте, Россия вышла из Совета Европы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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30 декабря 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru