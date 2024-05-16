Путина встретили в Пекине артиллерийскими залпами и песней «Подмосковные вечера»

Главу государства встретили в Пекине артиллерийскими залпами, кроме того, военный оркестр сыграл гимн РФ и песню Василия Соловьева-Седого на стихи Михаила Матусовского «Подмосковные вечера».

Российский президент встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Уже стартовали переговоры сторон «в узком составе», в делегацию РФ вошли в том числе министр обороны Андрей Белоусов и экс-глава военного ведомства, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, первый зампредседателя правительства Денис Мантуров, замглавы администрации президента Максим Орешкин.

Как отметил Путин, у лидеров России и Китая сложилась «добрая традиция» зарубежных визитов друг к другу, это наглядно подтверждает значение, которое стороны придают последовательному развитию двухсторонних отношений, пишет Ura.ru.

