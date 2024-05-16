Путина встретили в Пекине артиллерийскими залпами и песней «Подмосковные вечера»
Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Китай. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
Главу государства встретили в Пекине артиллерийскими залпами, кроме того, военный оркестр сыграл гимн РФ и песню Василия Соловьева-Седого на стихи Михаила Матусовского «Подмосковные вечера».
Российский президент встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Уже стартовали переговоры сторон «в узком составе», в делегацию РФ вошли в том числе министр обороны Андрей Белоусов и экс-глава военного ведомства, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, первый зампредседателя правительства Денис Мантуров, замглавы администрации президента Максим Орешкин.
Как отметил Путин, у лидеров России и Китая сложилась «добрая традиция» зарубежных визитов друг к другу, это наглядно подтверждает значение, которое стороны придают последовательному развитию двухсторонних отношений, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Новая Зеландия ввела санкции против 28 граждан и 14 компаний из России
- Спрос на специалистов в сфере финансов вырос в полтора раза
- Над Белгородской областью уничтожили два снаряда РСЗО «Ольха» и ракету «Точка-У»
- Путина встретили в Пекине артиллерийскими залпами и песней «Подмосковные вечера»
- Губернатор Шапша: В Калужской области уничтожен беспилотник
- МВД объявило в розыск бывших глав МИД и полиции Эстонии
- Трамп заявил, что готов вести дебаты с Байденом стоя в течение 2 часов
- Нетаньяху: Израиль может завершить военные действия в Газе без помощи США
- Госдума: Мошенники обещают перерасчет пенсии в обмен на код идентификации
- СМИ: Назначение Белоусова не сулит ничего хорошего для Киева
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru