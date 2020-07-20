Вакцину не стали испытывать на Путине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин не применял вакцину от коронавируса, потому что она ещё не сертифицирована.
«Нет. Она еще не сертифицирована. Все-таки главу государства, наверное, несертифицированной вакцине не совсем хорошо подвергать», - сказал он журналистам.
Вакцина была разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Её клинические испытания начались в Сеченовском университете 18 июня. Кроме того, вакцину испытывают на добровольцах в госпитале имени Бурденко Минобороны России.
Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН сегодня подтвердил завершение клинических испытаний.
«Действительно, наша страна, наш Центр, в котором я работаю уже 60 лет, первым представил такую вакцину, которая безопасна и эффективна. По-моему, этим надо только гордиться», - заявил врач.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru