Путин: Жизнь Трампа до сих пор не в безопасности
Президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ в Астане заявил, что считает, что жизнь переизбранного президента США Дональда Трампа и сегодня находится в небезопасности.
Российский лидер отметил, что против Трампа использовались «абсолютно не цивилизованные средства борьбы, вплоть до попытки убийства». При этом Путин считает, что и сегодня Трампу может угрожать опасность.
Однако президент РФ подчеркнул, что его больше поразило то, что во время борьбы с Трампом «не только его самого подвергали унизительным судебным процедурам, но и осуществляли нападки на членов его семьи».
Также Путин согласился с тем, что действующая администрация США во главе с Джо Байденом может хотеть создать для будущей администрации сложности, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru