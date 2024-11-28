Путин: Жизнь Трампа до сих пор не в безопасности

Российский лидер отметил, что против Трампа использовались «абсолютно не цивилизованные средства борьбы, вплоть до попытки убийства». При этом Путин считает, что и сегодня Трампу может угрожать опасность.

Однако президент РФ подчеркнул, что его больше поразило то, что во время борьбы с Трампом «не только его самого подвергали унизительным судебным процедурам, но и осуществляли нападки на членов его семьи».

Также Путин согласился с тем, что действующая администрация США во главе с Джо Байденом может хотеть создать для будущей администрации сложности, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

