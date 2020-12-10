Путин заявил СПЧ о заинтересованности РФ в прояснении инцидента с Навальным

Президент при этом отметил, что основания для возбуждения уголовного дела находятся в распоряжении Германии, которая в свою очередь не идет на контакт с РФ в этом деле. Агентство отмечает, что вопрос о Навальном задал член СПЧ Николай Сванидзе.

Фадеев назвал ответ президента "всесторонним" и напомнил, что российские власти неоднократно запрашивали информацию по делу Навального, однако ничего не получили в ответ. Также, по словам главы СПЧ, Путин подчеркнул крайнюю заинтересованность России в прояснении этого "печального дела".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно утверждал, что Кремль готов к полноценному взаимодействию с ФРГ. Оппозиционер Алексей Навальный был госпитализирован 20 августа, а затем отправлен на лечение в Берлин. Песков также отмечал, что отправки в Берлин в анализах Навального не было обнаружено отравляющих веществ.