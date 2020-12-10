Путин заявил СПЧ о заинтересованности РФ в прояснении инцидента с Навальным

Президент России Владимир Путин рассказал членам Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) об интересе России в том, чтобы прояснить ситуацию с отравлением блогера и политика Алексея Навального. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу СПЧ Валерия Фадеева.

ФРГ назвал сроки публикации ответа на запрос информации по Навальному

Президент при этом отметил, что основания для возбуждения уголовного дела находятся в распоряжении Германии, которая в свою очередь не идет на контакт с РФ в этом деле. Агентство отмечает, что вопрос о Навальном задал член СПЧ Николай Сванидзе.

Фадеев назвал ответ президента "всесторонним" и напомнил, что российские власти неоднократно запрашивали информацию по делу Навального, однако ничего не получили в ответ. Также, по словам главы СПЧ, Путин подчеркнул крайнюю заинтересованность России в прояснении этого "печального дела".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно утверждал, что Кремль готов к полноценному взаимодействию с ФРГ. Оппозиционер Алексей Навальный был госпитализирован 20 августа, а затем отправлен на лечение в Берлин. Песков также отмечал, что отправки в Берлин в анализах Навального не было обнаружено отравляющих веществ.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФРГАлексей НавальныйВладимир ПутинСПЧ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры