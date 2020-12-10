ФРГ назвал сроки публикации ответа на запрос информации по Навальному

Берлину потребуется от нескольких месяцев до двух лет на то, чтобы предоставить Москве ответ на новый запрос о правовой помощи по ситуации с предполагаемым отравлением Алексея Навального. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр.

Фон Гайр подчеркнул, что Германия не отказывается отвечать на вопросы Москвы о правовой помощи. Он отметил, что Москве также потребуется много времени, чтобы ответить на вопросы Германии.

ФРГ в октябре ответила на первый запрос о правовой помощи по ситуации с оппозиционером. В генпрокуратуре РФ отметили, что министерство юстиции Германии не ответило ни на один из вопросов, поставленных российской стороной. Отмечалось, что Германия в ответе уточнила, проводится ли в России расследование обстоятельств госпитализации оппозиционера.

Алексей Навальный был госпитализирован в одну из больниц Омска после экстренной посадки самолета, на котором политик направлялся из Томска в Москву. Позже его доставили для лечения в берлинскую клинику Charite. Врачи утверждают, что политик в течение 19 дней находился в коме.