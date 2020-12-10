ФРГ назвал сроки публикации ответа на запрос информации по Навальному

Берлину потребуется от нескольких месяцев до двух лет на то, чтобы предоставить Москве ответ на новый запрос о правовой помощи по ситуации с предполагаемым отравлением Алексея Навального. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр.

Фон Гайр подчеркнул, что Германия не отказывается отвечать на вопросы Москвы о правовой помощи. Он отметил, что Москве также потребуется много времени, чтобы ответить на вопросы Германии.

ФРГ в октябре ответила на первый запрос о правовой помощи по ситуации с оппозиционером. В генпрокуратуре РФ отметили, что министерство юстиции Германии не ответило ни на один из вопросов, поставленных российской стороной. Отмечалось, что Германия в ответе уточнила, проводится ли в России расследование обстоятельств госпитализации оппозиционера.

Алексей Навальный был госпитализирован в одну из больниц Омска после экстренной посадки самолета, на котором политик направлялся из Томска в Москву. Позже его доставили для лечения в берлинскую клинику Charite. Врачи утверждают, что политик в течение 19 дней находился в коме.

Депутат бундестага призвал правительство ФРГ передать России данные по делу Навального

ОЗХО заявила, что в организме Навального найдены нервно-паралитические вещества, схожие по структуре с ядом из группы «Новичок». Пресс-секретарь Навального сообщала, что он останется в Берлине до полного выздоровления, которое может занять несколько месяцев. Уголовное дело по факту отравления политика в России возбуждено не было.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: instagram.com/navalny
ТЕГИ:ПосолОЗХОНовичокФРГАлексей Навальный
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры