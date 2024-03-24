Путин заявил об утрате РФ значительной части суверенитета при Ельцине

РФ в годы президентства Бориса Ельцина утратила значительную часть суверенитета. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в фильме Андрея Кондрашова «Белград».

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По словам Путина, на первого президента РФ было много рычагов давления. Россия зависела от различных финансовых и политических инструментов и механизмов, сказал глава государства.

Путин констатировал, что РФ к концу 1990-х годов утратила значительную часть суверенитета.

Ранее экс-президент США Билл Клинтон рассказывал, что неоднократно озвучивал Борису Ельцину и Владимиру Путину предложение о вступлении России в НАТО, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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