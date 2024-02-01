«Вывел из тупика!»: Политолог объяснил, чем Россия обязана Ельцину
Георгий Сатаров заявил НСН, что Борис Ельцин помог нынешним политикам начать свою карьеру.
Борис Ельцин начал выводить страну из тупика и создал все необходимые условия для нынешних политиков, среди которых и Владимир Путин, и Дмитрий Медведев, заявил бывший помощник Бориса Ельцина, политолог Георгий Сатаров в беседе с НСН.
Ранее на могиле Ельцина, которому 1 февраля исполнилось бы 93 года, обнаружили цветы от Путина, экс-главы «Роснано» и спецпредставителя президента России Анатолия Чубайса и зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева.
«Его роль в истории страны была очень существенная, потому что он реализовал идею о выходе из тупика, который был достигнут большевиками. Он старался переключить на более естественный путь развития, который не противоречит нормальным законам природы, у него это получалось. Это дорогого стоит», - отметил он.
Цветы на могиле от Путина, Чубайса и Медведева он назвал признанием масштаба Ельцина, а также добавил, что все они ему, так или иначе, обязаны.
«Во-первых, это оценка его масштаба как политика. Это понятно любым вменяемым людям. Во-вторых, конечно, они все ему обязаны, безусловно. Он создал условия, при которых они смогли прийти в политику», - добавил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что Ельцин считал, что Россия в случае расширения НАТО должна первой присоединиться к блоку, передает «Радиоточка НСН».
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