Путин заявил об успешном сотрудничестве в рамках ЕАЭС

Президент РФ Владимир Путин заявил, что сотрудничество в рамках ЕАЭС продвигается весьма успешно.

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ФОТО: Сайт Кремля
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