Путин: ЕАЭС должен создать единый рынок газа в ближайшие пару лет

По его словам, ЕАЭС в течение ближайших двух лет должен перейти к практической реализации общего рынка электроэнергии. Путин отметил, что это чрезвычайно важная и сложная работа. Президент подчеркнул, что есть много вопросов, связанных с согласованием позиций, но сегодня состоялась «очень хорошая дискуссия на эту тему, очень многое стало понятным».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны ЕАЭС не готовы торопиться с формированием единого рынка газа, решать эти вопросы до 2025 года государства будут на двусторонней основе, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

