Путин: ЕАЭС должен создать единый рынок газа в ближайшие пару лет
В ближайшие пару лет ЕАЭС должен добиться создания единого рынка газа и сформировать план работы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
По его словам, ЕАЭС в течение ближайших двух лет должен перейти к практической реализации общего рынка электроэнергии. Путин отметил, что это чрезвычайно важная и сложная работа. Президент подчеркнул, что есть много вопросов, связанных с согласованием позиций, но сегодня состоялась «очень хорошая дискуссия на эту тему, очень многое стало понятным».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны ЕАЭС не готовы торопиться с формированием единого рынка газа, решать эти вопросы до 2025 года государства будут на двусторонней основе, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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