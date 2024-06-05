Путин заявил об отсутствии у России имперских амбиций

Президент Владимир Путин заявил, что Россия не имеет имперских амбиций и призвал «не искать того, чего нет». Соответствующее заявление он сделал на встрече с руководителями мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ.

«Не надо искать подтекста какого-то, не надо искать здесь каких-то наших имперских амбиций. Их нет, их нет, потому что мир меняется быстро», — сказал он.

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В апреле 2021 года в Вене начались переговоры по возобновлению иранского ядерного соглашения, из которого США вышли в 2018 году. Несмотря на продолжительные переговоры, завершившиеся в ноябре 2022 года, конечного результата они не достигли.

В феврале 2024 года в госдепартаменте США заявили о готовности к политическому и дипломатическому разрешению вопросов вокруг иранской ядерной программы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:РоссияВладимир Путин

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