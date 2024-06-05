Путин заявил об отсутствии у России имперских амбиций

Президент Владимир Путин заявил, что Россия не имеет имперских амбиций и призвал «не искать того, чего нет». Соответствующее заявление он сделал на встрече с руководителями мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ.

«Не надо искать подтекста какого-то, не надо искать здесь каких-то наших имперских амбиций. Их нет, их нет, потому что мир меняется быстро», — сказал он.