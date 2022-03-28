Песков: Россия не будет бесплатно поставлять газ в Европу

Россия работает над деталями поставок газа недружественным государствам за рубли, однако в случае отказа западных стран от оплаты в российской валюте не будет поставлять топливо бесплатно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Ранее президент Владимир Путин поручил до 31 марта представить доклад о мерах по переводе оплаты за поставки российского газа в рубли.

Комментируя поручение главы государства, Песков отметил, что процесс поставок «весьма и весьма сложный» и требует проработки. Представитель Кремля не уточнил, какие меры пример Москва при отказе Европы от оплаты в рублях.

«Но то, что мы не будем бесплатно поставлять газ — это однозначно. Это можно сказать с абсолютной уверенностью. В нашей ситуации заниматься всеевропейской благотворительностью вряд ли возможно и вряд ли целесообразно», — цитирует Пескова ТАСС.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвропаРоссийский ГазДмитрий Песков
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