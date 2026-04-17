Путин заявил об особых отношениях России и стран СНГ

У России и стран СНГ «на протяжении десятилетий сложились особые отношения». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Песков: Москва сожалеет о решении Молдавии выйти из СНГ

На совещании с постоянными членами Совета Безопасности он отметил, что речь идёт как о гуманитарных сферах, и о «человеческом измерении».

«Много смешанных браков, много взаимных интересов в сфере культуры, в других областях, представляющих первостепенное значение», - добавил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что Россия поддерживает решение о создании нового формата работы «СНГ плюс», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС
