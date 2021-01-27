Путин отметил рост агрессивности внешнеполитической риторики ряда стран
Градус агрессивной внешнеполитической риторики ряда стран возрастает, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе онлайн-выступления на Давосском форуме.
«Можно ожидать, что более агрессивным станет и характер практических действий», - сказал Путин.
Ранее он выразил надежду, что мировая война сейчас невозможна, потому что иначе такой конфликт в мире привел бы к концу цивилизации. Президент России сравнил нынешнюю ситуацию в мире с 30-ми годами прошлого века по характеру вызовов и угроз и увидел риск столкнуться с глобальным срывом в войну всех против всех.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,8 млн+17 741 / сут.
Умерли
71 076+594 / сут.
Выздоровели
3,2 млн+27 922 / сут.
- Путин: Россия и Европа должны вернуться к позитивной повестке дня
- Актер «Гоголь-центра» Болсунов умер на 53 году жизни
- Путин заявил о необходимости новых мер борьбы с пандемией
- Путин отметил рост агрессивности внешнеполитической риторики ряда стран
- Путин считает деструктивным построение экономики, ориентированной на «золотой миллиард»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru