Путин отметил рост агрессивности внешнеполитической риторики ряда стран

Градус агрессивной внешнеполитической риторики ряда стран возрастает, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе онлайн-выступления на Давосском форуме.

«Можно ожидать, что более агрессивным станет и характер практических действий», - сказал Путин.

Ранее он выразил надежду, что мировая война сейчас невозможна, потому что иначе такой конфликт в мире привел бы к концу цивилизации. Президент России сравнил нынешнюю ситуацию в мире с 30-ми годами прошлого века по характеру вызовов и угроз и увидел риск столкнуться с глобальным срывом в войну всех против всех.

