Путин заявил об изменении статуса миротворцев в Нагорном Карабахе
Статус российских миротворцев в Нагорном Карабахе изменился после его признания азербайджанским, заявил на Валдае президент России Владимир Путин.
Он отметил, что статус миротворцев «претерпел качественные изменения» после произошедшего в Карабахе. Российский лидер также уточнил, что права миротворцев распространялись только на наблюдение за неприменением оружия в регионе, и добавил, что «у миротворцев никаких других прав там не было».
Ранее днем премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Украины Владимир Зеленский встретились на европолях в испанской Гранаде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru