Путин заявил об изменении статуса миротворцев в Нагорном Карабахе

Он отметил, что статус миротворцев «претерпел качественные изменения» после произошедшего в Карабахе. Российский лидер также уточнил, что права миротворцев распространялись только на наблюдение за неприменением оружия в регионе, и добавил, что «у миротворцев никаких других прав там не было».

Ранее днем премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Украины Владимир Зеленский встретились на европолях в испанской Гранаде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

