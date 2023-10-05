Путин заявил об изменении статуса миротворцев в Нагорном Карабахе

Статус российских миротворцев в Нагорном Карабахе изменился после его признания азербайджанским, заявил на Валдае президент России Владимир Путин.

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Он отметил, что статус миротворцев «претерпел качественные изменения» после произошедшего в Карабахе. Российский лидер также уточнил, что права миротворцев распространялись только на наблюдение за неприменением оружия в регионе, и добавил, что «у миротворцев никаких других прав там не было».

Ранее днем премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Украины Владимир Зеленский встретились на европолях в испанской Гранаде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Печорин
ТЕГИ:МиротворцыНагорный Карабах

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