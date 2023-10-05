Путин узнал об отказе Армении от Карабаха из СМИ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что о признании Арменией Карабаха в составе Азербайджана Россию никто отдельно не уведомлял, сообщает РИА Новости.

Европарламент призвал ввести санкции против Азербайджана

На заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» он отметил, что сначала Ереван признал, что регион принадлежит Азербайджану в Праге, а затем в начале 2023 года «повторили тоже самое» в Брюсселе,

«Нам, кстати, об этом никто не сказал. Я лично об этом узнал из прессы», - заключил российский лидер.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Евросоюз, посоветовавший Еревану «отказаться от выполнения договоренностей, установленных при посредничестве Москвы, предал армян», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:Нагорный КарабахАрменияВалдайВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры