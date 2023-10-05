Путин узнал об отказе Армении от Карабаха из СМИ
Президент РФ Владимир Путин заявил, что о признании Арменией Карабаха в составе Азербайджана Россию никто отдельно не уведомлял, сообщает РИА Новости.
На заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» он отметил, что сначала Ереван признал, что регион принадлежит Азербайджану в Праге, а затем в начале 2023 года «повторили тоже самое» в Брюсселе,
«Нам, кстати, об этом никто не сказал. Я лично об этом узнал из прессы», - заключил российский лидер.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Евросоюз, посоветовавший Еревану «отказаться от выполнения договоренностей, установленных при посредничестве Москвы, предал армян», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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