На заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» он отметил, что сначала Ереван признал, что регион принадлежит Азербайджану в Праге, а затем в начале 2023 года «повторили тоже самое» в Брюсселе,

«Нам, кстати, об этом никто не сказал. Я лично об этом узнал из прессы», - заключил российский лидер.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Евросоюз, посоветовавший Еревану «отказаться от выполнения договоренностей, установленных при посредничестве Москвы, предал армян», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

