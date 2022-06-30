Путин заявил о возможном возобновлении прямых рейсов из Москвы на Бали

Прямые рейсы из Москвы на остров Бали могут быть возобновлены. Об этом заявил президент Владимир Путин по итогам встречи с индонезийским лидером Джона Видодо, передает ТАСС.

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По словам президента, такая возможность обсуждается.

Видодо 30 июня прибыл с визитом в Москву, где встретился с Путиным. Днем ранее он с официальным визитом посетил Киев. Видодо стал первым из лидеров стран Азии, посетившим Украину после 24 февраля.



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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:Владимир ПутинИндонезия
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