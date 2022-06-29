Украина и Индонезия договорились о безвизовом режиме между странами
Украина и Индонезия договорились о введении между странами безвизового режима. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский, передает ТАСС.
Президент назвал это хорошей новостью, отметив важность этого соглашения для экономики, соцразвития и образования.
Ранее стало известно, что индонезийский президент Джона Видодо прибыл с визитом в Киев 29 июня. Отмечается, что он стал первым из лидеров стран Азии, посетившим Украину после 24 февраля.
Как ожидается, после визита в Киев, Видодо 30 июня поедет в Россию, где встретится с президентом Путиным.
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