Украина и Индонезия договорились о безвизовом режиме между странами

Президент назвал это хорошей новостью, отметив важность этого соглашения для экономики, соцразвития и образования.

Ранее стало известно, что индонезийский президент Джона Видодо прибыл с визитом в Киев 29 июня. Отмечается, что он стал первым из лидеров стран Азии, посетившим Украину после 24 февраля.

Как ожидается, после визита в Киев, Видодо 30 июня поедет в Россию, где встретится с президентом Путиным.

