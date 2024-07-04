Путин заявил о возможном развертывании ракет средней и меньшей дальности

Россия считает правомерным начать разработку и производство ракетных комплексов средней и меньшей дальности. Об этом по заявил президент Владимир Путин по итогам визита в Казахстан, сообщает РИА Новости.

Глава государства отметил, что в связи с выходом США из соответствующего договора и их планами по началу производства подобных ракет, Россия также считает себя вправе начать опытно-конструкторские работы и разработки, а в дальнейшем и производство ракетных комплексов.

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Путин добавил, что такие работы уже ведутся, и соответствующие поручения промышленности уже даны. Президент напомнил, что Россия объявила мораторий на развертывание своих ракетных комплексов в будущем до тех пор, пока аналогичные системы не появятся в других странах.

В начале 2019 года Вашингтон сообщил о своем одностороннем выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который официально прекратил свое действие 2 августа того же года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
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