Путин обсудил ситуацию вокруг ДРСМД с Совбезом

В ответ Россия в 2019 году объявила, что не станет выпускать и размещать эти ракеты, пока Соединенные Штаты не развернут их в каком-либо регионе мира.

Российский лидер пояснил, что на данный момент известно о производстве США этих ракетных систем, и что они уже использовались на учениях в Европе, в частности в Дании. Он также отметил недавнее сообщение о размещении этих ракет на Филиппинах, подчеркнув, что неясно, были ли они оттуда вывезены. Путин предложил обсудить возможные меры реагирования на эти действия. С докладами выступили руководители МИД и Минобороны РФ, Сергей Лавров и Андрей Белоусов, передает «Радиоточка НСН».

