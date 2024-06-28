Путин обсудил ситуацию вокруг ДРСМД с Совбезом
Президент России Владимир Путин обсудил с Советом безопасности текущую ситуацию, связанную с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает ТАСС.
Путин напомнил, что несколько лет назад США вышли из договора под предлогом, который Россия считает надуманным, и заявили о намерении производить такие ракетные системы.
В ответ Россия в 2019 году объявила, что не станет выпускать и размещать эти ракеты, пока Соединенные Штаты не развернут их в каком-либо регионе мира.
Российский лидер пояснил, что на данный момент известно о производстве США этих ракетных систем, и что они уже использовались на учениях в Европе, в частности в Дании. Он также отметил недавнее сообщение о размещении этих ракет на Филиппинах, подчеркнув, что неясно, были ли они оттуда вывезены. Путин предложил обсудить возможные меры реагирования на эти действия. С докладами выступили руководители МИД и Минобороны РФ, Сергей Лавров и Андрей Белоусов, передает «Радиоточка НСН».
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