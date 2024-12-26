Путин заявил о владении полной информацией по ситуации в зоне СВО

Президент России Владимир Путин сообщил, что обладает подробной информацией о ситуации на линии боевого соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции. Заявление российский лидер сделал во время общения с журналистами, сообщает РИА Новости.

По его словам, объем данных, поступающих к нему, позволяет сформировать полное представление о текущих событиях.