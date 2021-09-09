Путин заявил о важности партнерства с Таджикистаном

Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с 30-летием провозглашения независимости страны, передает пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что Россия придает большое значение отношениям союзничества и партнерства двух стран.

Путин также подчеркнул, что Россия и Таджикистан совместными усилиями смогут обеспечить дальнейшее наращивание сотрудничества – в рамках СНГ и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), что будет способствовать безопасности и стабильности в Центральной Азии.

Ранее российские мотострелковые подразделения 201-ой военной базы в рамках учений в горах Таджикистана уничтожили легкобронированные пикапы условного противника. Об этом сообщили в Центральном военном округе (ЦВО).

