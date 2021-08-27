Российские военные провели учения в горах Таджикистана
Российские мотострелковые подразделения 201-ой военной базы в рамках учений в горах Таджикистана уничтожили легкобронированные пикапы условного противника. Об этом сообщили в Центральном военном округе (ЦВО).
«По замыслу учения группа незаконного вооруженного формирования, имея на вооружении крупнокалиберные пулеметы, установленные на автомобилях, пыталась прорваться к российским военным объектам с целью их захвата», — цитирует сообщение РИА Новости.
Для уничтожения условного противника военнослужащие выдвинулись на установленный рубеж на штатной технике и поразили движущиеся цели из 30-мм автоматической пушки 2А42 и танкового пулемета «Калашникова». Расчеты ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В расстреляли долговременные огневые сооружения. Для целеуказаний и корректировки огня с воздуха военные задействовали расчет комплекса беспилотного летательного аппарата «Орлан-10».
Учение прошло в рамках выполнения контрольных стрельб из вооружения БМП-2.
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