Путин заявил о своей предсказуемости и стабильности в действиях
Президент России Владимир Путин заявил, что считает себя уравновешенным и предсказуемым человеком, действующим по заранее продуманному плану, сообщает РИА Новости.
По его словам, органы власти РФ, включая правительство и Центробанк, работают стабильно и согласовывают все свои шаги.
Во время общения с прессой по итогам саммита СНГ и заседания ВЕЭС в Ленинградской области Путин подчеркнул, что не ожидает от себя или от власти ничего необычного в ближайшее время.
Он отметил, что действия власти остаются стабильными и предсказуемыми, и никаких неожиданных событий в будущем не прогнозируется, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru