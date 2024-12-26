Путин заявил о своей предсказуемости и стабильности в действиях

Президент России Владимир Путин заявил, что считает себя уравновешенным и предсказуемым человеком, действующим по заранее продуманному плану, сообщает РИА Новости.

По его словам, органы власти РФ, включая правительство и Центробанк, работают стабильно и согласовывают все свои шаги.

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Во время общения с прессой по итогам саммита СНГ и заседания ВЕЭС в Ленинградской области Путин подчеркнул, что не ожидает от себя или от власти ничего необычного в ближайшее время.

Он отметил, что действия власти остаются стабильными и предсказуемыми, и никаких неожиданных событий в будущем не прогнозируется, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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