Путин заявил о своей предсказуемости и стабильности в действиях

Во время общения с прессой по итогам саммита СНГ и заседания ВЕЭС в Ленинградской области Путин подчеркнул, что не ожидает от себя или от власти ничего необычного в ближайшее время.

Он отметил, что действия власти остаются стабильными и предсказуемыми, и никаких неожиданных событий в будущем не прогнозируется, передает «Радиоточка НСН».