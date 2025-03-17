Путин: Военные Таджикистана примут участие в параде 9 мая в Москве
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон приедет в Москву 9 мая на празднование 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил глава российского государства Владимир Путин.
В ходе пресс-конференции по итогам российской-таджикистанских переговоров он отметил, что в параде Победы на Красной площади примет участие расчёт вооруженных сил республики.
Ранее Путин заявил, что на парад Победы в Москве 9 мая приедет президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Также он указал, что в российскую столицу прибудет расчёт Вооружённых сил Белоруссии, который примет участие в торжественном параде.
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