Путин заявил о сотрудничестве России и Индии в сфере космоса

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди заявил о планах подготовки индийского космонавта. Об этом сообщают РИА Новости.

По словам Путина, страны работают в важном направлении высоких технологий. «Уверен, что программы, о которых мы говорили, будут реализованы, в том числе подготовка индийского космонавта», — уточнил российский президент.

Премьер Индии Моди заявил о важности соглашений, заключенных с Россией

Путин также подчеркнул важность военного сотрудничества стран. «Мы проводим совместные военные учения — и на территории Индии, и на территории России. Намерены и дальше работать по этому направлению», — отметил глава государства.

Ранее премьер-министр Индии заявил о расширении сотрудничества в сфере космоса, а также в рамках программы «Сделано в Индии».

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:КосмосИндияВладимир Путин
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