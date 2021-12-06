Путин заявил о сотрудничестве России и Индии в сфере космоса

Путин также подчеркнул важность военного сотрудничества стран. «Мы проводим совместные военные учения — и на территории Индии, и на территории России. Намерены и дальше работать по этому направлению», — отметил глава государства.

Ранее премьер-министр Индии заявил о расширении сотрудничества в сфере космоса, а также в рамках программы «Сделано в Индии».

