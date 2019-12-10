Путин заявил о риске второй «Сребреницы» в Донбассе

Владимир Путин предрек в Донбассе вторую Сребреницу. Как пишет ТАСС, по словам президента России, этом может произойти в том случае, если Киев получит в Донбассе контроль над границей без предоставления гарантий защиты его жителям. Такое заявление глава государства сделал на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что накануне в Париже он обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским возможное преследование людей, проживающих в ЛНР и ДНР. Российский лидер отметил, что до сих пор не принят закон об амнистии.

«Украинская сторона всё время ставит вопрос: дайте нам возможность закрыть границу войсками. Но, я представляю, что дальше начнется. Сребреница будет», — подчеркнул Владимир Путин.

Напомним, резня в Сребренице – это массовое убийство мусульман в июле 1995 года. Оно является одним из самых кровавых эпизодов боснийской войны 1992-1995 годов.