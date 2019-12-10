Путин заявил о риске второй «Сребреницы» в Донбассе
Владимир Путин предрек в Донбассе вторую Сребреницу. Как пишет ТАСС, по словам президента России, этом может произойти в том случае, если Киев получит в Донбассе контроль над границей без предоставления гарантий защиты его жителям. Такое заявление глава государства сделал на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что накануне в Париже он обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским возможное преследование людей, проживающих в ЛНР и ДНР. Российский лидер отметил, что до сих пор не принят закон об амнистии.
«Украинская сторона всё время ставит вопрос: дайте нам возможность закрыть границу войсками. Но, я представляю, что дальше начнется. Сребреница будет», — подчеркнул Владимир Путин.
Напомним, резня в Сребренице – это массовое убийство мусульман в июле 1995 года. Оно является одним из самых кровавых эпизодов боснийской войны 1992-1995 годов.
Ранее сегодня НСН писала, что участники переговоров в Елисейском дворце не могли сдержать эмоций во время встречи «нормандской четверки». С таким заявлением выступил глава МВД Украины Арсен Аваков. Он отметил, что «кое-кто позволял себе лишнее».
Так, по словам Авакова, «нервы сдали», в частности, у помощника президента России Владислава Суркова. Он рассказал, что во время беседы о разведении войск в Донбассе, когда украинская сторона не согласилась разводить войска на протяжении всей линии соприкосновения, Сурков отметил, что заявление противоречит предыдущим договоренностям. При этом помощника президента России якобы бросил бумаги «на стол или на пол».
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