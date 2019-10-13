Путин заявил о превосходстве гиперзвукового оружия
Президент России Владимир Путин сообщил, что к тому моменту, когда у ведущих армий появится гиперзвуковое оружие, у России тоже появится что-то новое, пишет РИА «Новости».
Глава государства напомнил, что российские ученые создали оружие, которого до сих пор нет ни у одной страны мира. Путин пояснил, что речь идет о ракетных комплексах, которые летят не по баллистической траектории, а по настильной траектории с гиперзвуковой скоростью.
Российский лидер также рассказал, что до сих пор еще никто не создал гиперзвуковое оружие, хотя оно должно появиться у ведущих армий мира. Тaкже он вырaзил обеспокоенность междунaродной стрaтегической стaбильностью и безопaсностью.
Ранее НСН писала, что президент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке заявил, что предлагал Вашингтону заключить контракт на поставки российского гиперзвуковое оружие.
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