Путин заявил о превосходстве гиперзвукового оружия

Президент России Владимир Путин сообщил, что к тому моменту, когда у ведущих армий появится гиперзвуковое оружие, у России тоже появится что-то новое, пишет РИА «Новости».

Глава государства напомнил, что российские ученые создали оружие, которого до сих пор нет ни у одной страны мира. Путин пояснил, что речь идет о ракетных комплексах, которые летят не по баллистической траектории, а по настильной траектории с гиперзвуковой скоростью.

Российский лидер также рассказал, что до сих пор еще никто не создал гиперзвуковое оружие, хотя оно должно появиться у ведущих армий мира. Тaкже он вырaзил обеспокоенность междунaродной стрaтегической стaбильностью и безопaсностью.

Ранее НСН писала, что президент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке заявил, что предлагал Вашингтону заключить контракт на поставки российского гиперзвуковое оружие.

