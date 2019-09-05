Путин предлагал Вашингтону купить российское гиперзвуковое оружие

«Но зачем деньги тратить, когда мы уже потратили, можем с них что-то получить не в ущерб нашей безопасности», - отметил президент РФ.

Ранее в ходе пленарной сессии ВЭФ Путин заявил, что Россия начнет производить запрещенные ранее ДРСМД ракеты, но не будет размещать их там, где у США нет аналогичных систем вооружений.

