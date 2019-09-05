Путин предлагал Вашингтону купить российское гиперзвуковое оружие
Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке заявил, что предлагал Вашингтону заключить контракт на поставки российского гиперзвуковое оружие, передает РЕН ТВ.
Российский президент уточнил, что соответствующий разговор с Дональдом Трампом состоялся во время саммита G20 в Осаке. По словам Путина, в этом случае Москва и Вашингтон могли бы достигнуть равновесия в балансе вооружений в мире.
Президент США ответил отказом, подчеркнув, что американские военные скоро получат подобное оружие.
«Но зачем деньги тратить, когда мы уже потратили, можем с них что-то получить не в ущерб нашей безопасности», - отметил президент РФ.
Ранее в ходе пленарной сессии ВЭФ Путин заявил, что Россия начнет производить запрещенные ранее ДРСМД ракеты, но не будет размещать их там, где у США нет аналогичных систем вооружений.
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