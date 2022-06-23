Путин заявил о постоянном росте авторитета БРИКС на мировой арене

Выступая на саммите организации российский лидер отметил, что это происходит благодаря экономическому, политическому и людскому потенциалу, которым обладают государства «пятерки».

«Страны нашего объединения углубляют взаимодействие по всему спектру вопросов глобальной и региональной повестки дня, с каждым годом авторитет БРИКС и его влияние на мировой арене неуклонно повышаются», - подчеркнул он.

Ранее Путин рассказал в видеоприветствии участникам Делового форума БРИКС о переговорах об открытии в России индийских сетевых магазинов и увеличении доли китайских автомобилей и техники на российском рынке, сообщает RT.

