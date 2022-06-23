Путин заявил о постоянном росте авторитета БРИКС на мировой арене
Президент России Владимир Путин заявил, что авторитет БРИКС на мировой арене постоянно повышается, сообщает РИА Новости.
Выступая на саммите организации российский лидер отметил, что это происходит благодаря экономическому, политическому и людскому потенциалу, которым обладают государства «пятерки».
«Страны нашего объединения углубляют взаимодействие по всему спектру вопросов глобальной и региональной повестки дня, с каждым годом авторитет БРИКС и его влияние на мировой арене неуклонно повышаются», - подчеркнул он.
Ранее Путин рассказал в видеоприветствии участникам Делового форума БРИКС о переговорах об открытии в России индийских сетевых магазинов и увеличении доли китайских автомобилей и техники на российском рынке, сообщает RT.
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