Путин заявил о постоянном росте авторитета БРИКС на мировой арене

Президент России Владимир Путин заявил, что авторитет БРИКС на мировой арене постоянно повышается, сообщает РИА Новости.

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Выступая на саммите организации российский лидер отметил, что это происходит благодаря экономическому, политическому и людскому потенциалу, которым обладают государства «пятерки».

«Страны нашего объединения углубляют взаимодействие по всему спектру вопросов глобальной и региональной повестки дня, с каждым годом авторитет БРИКС и его влияние на мировой арене неуклонно повышаются», - подчеркнул он.

Ранее Путин рассказал в видеоприветствии участникам Делового форума БРИКС о переговорах об открытии в России индийских сетевых магазинов и увеличении доли китайских автомобилей и техники на российском рынке, сообщает RT.

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Фото: РИА Новости/Михаил Клементьев
ТЕГИ:ПолитикаВладимир ПутинБрикс
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