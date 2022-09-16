Путин: Россия поддерживает решение о начале приема Белоруссии в ШОС

Россия поддерживает решение о начале приема Белоруссии в состав Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе саммита объединения.

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Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил о старте процедуры предоставления Минску членства в ШОС.

«Всемерно поддерживаем вынесенное на утверждение совета глав государств решение о начале процедуры приема Республики Беларусь в члены Шанхайской организации сотрудничества», — цитирует российского лидера ТАСС.

Путин подчеркнул, что Москва всегда выступала за полноформатное участие в ШОС Белоруссии — стратегического партнера и ближайшего союзника РФ.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:ШОСБелоруссияВладимир Путин
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