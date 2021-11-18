Путин призвал сохранять состояние напряжения на Западе

По словам Путина, просто так существовать и думать о том, «что там завтра может произойти, Россия не может».

Президент также заявил, что последние предупреждения России в адрес западных стран имеют эффект и у партнеров возникло "известное напряжение", а чтобы им не пришло в голову устраивать РФ ненужный конфликт, нужно, чтобы это состояние у них сохранялось, как можно дольше.

"Наши предупреждения последнего времени все-таки дают о себе знать и производят определенный эффект. Известное напряжение там все-таки возникло. И в этой связи два момента здесь вижу: во-первых, нужно, чтобы это состояние у них сохранялось как можно дольше, чтобы им в голову не пришло устраивать нам на западных рубежах какой-нибудь ненужный нам конфликт. А нам конфликты не нужны", - сказал Путин, выступая на коллегии МИД РФ.

Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, поставками на Украину современного летательного вооружения Запад только обостряет ситуацию на Донбассе.

