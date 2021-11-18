Путин призвал сохранять состояние напряжения на Западе
Необходимо добиваться предоставления России серьезных долгосрочных гарантий безопасности со стороны Запада, заявил президент России Владимир Путин, выступая на коллегии МИД РФ.
Глава государства говорил об отношениях с НАТО.
"Нужно уже обязательно ставить вопрос о том, чтобы добиваться предоставления России серьезных долгосрочных гарантий безопасности", - сказал Путин, обращаясь к главе МИД РФ Сергею Лаврову.
По словам Путина, просто так существовать и думать о том, «что там завтра может произойти, Россия не может».
Президент также заявил, что последние предупреждения России в адрес западных стран имеют эффект и у партнеров возникло "известное напряжение", а чтобы им не пришло в голову устраивать РФ ненужный конфликт, нужно, чтобы это состояние у них сохранялось, как можно дольше.
"Наши предупреждения последнего времени все-таки дают о себе знать и производят определенный эффект. Известное напряжение там все-таки возникло. И в этой связи два момента здесь вижу: во-первых, нужно, чтобы это состояние у них сохранялось как можно дольше, чтобы им в голову не пришло устраивать нам на западных рубежах какой-нибудь ненужный нам конфликт. А нам конфликты не нужны", - сказал Путин, выступая на коллегии МИД РФ.
Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, поставками на Украину современного летательного вооружения Запад только обостряет ситуацию на Донбассе.
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