Путин заявил о недовольстве партнёров поддержкой РФ жителей Донбасса

Президент РФ Владимир Путин заявил, что многих партнёров не устраивает принципиальная позиция России о необходимости поддержки жителей Донбасса, сообщает РИА Новости.

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В ходе визита в образовательный центр «Сириус» в Сочи российский лидер отметил, что оказывать такую поддержку необходимо «из гуманитарных соображений».

«Это люди, которые реально в этой поддержке нуждаются... исходя даже из гуманитарных соображений, нужно это сделать»», — сказал он.

Ранее глава Московской области Андрей Воробьёв заявил, что в регионе каждый день собирают около 20 «газелей» с гуманитарной помощью для жителей Донецкой и Луганской народных республик, сообщает RT.

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ФОТО: Сайт Кремля
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