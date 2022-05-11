Путин заявил о недовольстве партнёров поддержкой РФ жителей Донбасса
Президент РФ Владимир Путин заявил, что многих партнёров не устраивает принципиальная позиция России о необходимости поддержки жителей Донбасса, сообщает РИА Новости.
В ходе визита в образовательный центр «Сириус» в Сочи российский лидер отметил, что оказывать такую поддержку необходимо «из гуманитарных соображений».
«Это люди, которые реально в этой поддержке нуждаются... исходя даже из гуманитарных соображений, нужно это сделать»», — сказал он.
Ранее глава Московской области Андрей Воробьёв заявил, что в регионе каждый день собирают около 20 «газелей» с гуманитарной помощью для жителей Донецкой и Луганской народных республик, сообщает RT.
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